Entrega comedor móvil de NutriChihuahua más de 280 platillos en la colonia Rosario

Con el objetivo de llegar a más familias de zonas prioritarias, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común llevó el comedor móvil de NutriChihuahua a la colonia Rosario, donde entregó más de 288 platillos calientes.

Durante la jornada se benefició a 144 personas con platillos de alto valor nutricional, preparados y servidos directamente desde la unidad móvil.

Rafael Loera, titular de la dependencia, señaló que las distintas modalidades de NutriChihuahua llegarán a las comunidades con mayores necesidades, con prioridad para personas mayores, con discapacidad, niñas y niños.

Agregó que estas acciones se extenderán a más colonias y comunidades rurales, para que un mayor número de familias tenga acceso a alimento de calidad.