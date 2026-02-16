Entrega Bonilla domo en escuela “Normal del Estado” gracias al Presupuesto Participativo

El alcalde Marco Bonilla hizo entrega esta mañana del domo construido en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, obra seleccionada por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo.

El proyecto consistió en la construcción de un domo de 25 metros por 25 metros y 8 metros de altura, infraestructura que permitirá la realización de actividades académicas, deportivas y cívicas en mejores condiciones para estudiantes y docentes.

Con una inversión de 3.4 millones de pesos, se realizaron dichos trabajos, monto que también alcanzó para realizar unos merenderos para el área interna del plantel, para que los estudiantes puedan sentarse a comer y convivir.