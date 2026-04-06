Emite Protección Civil reporte del operativo Semana Santa Segura 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el operativo Semana Santa Segura 2026, implementado del 2 al 6 de abril, concluyó con un registro de 121 incidentes totales atendidos en diferentes municipios de la entidad.

El despliegue institucional se enfocó en la vigilancia de tramos carreteros, cuerpos de agua y centros recreativos, en coordinación con las unidades municipales de Protección Civil.

En cuanto a la red carretera estatal, se contabilizaron 11 colisiones vehiculares, 17 volcaduras y 5 salidas de camino. Adicionalmente se prestaron 22 auxilios carreteros y se realizaron 17 traslados hospitalarios de urgencia.

Derivado de estos siniestros, 26 hombres y 10 mujeres resultaron lesionados, aunado al fallecimiento de un hombre de 30 años de edad, quien perdió la vida tras una volcadura en las inmediaciones de la Presa de Las Lajas, en el municipio de Buenaventura.

La colaboración con diferentes dependencias en centros recreativos permitió el auxilio inmediato a situaciones medicas diversas como fracturas, quemaduras, crisis respiratorias y desmayos, con un saldo total de 17 hombres y 17 mujeres atendidos.

En estos espacios se confirmó el deceso de una mujer de 82 años, quien, tras sufrir un accidente en cuatrimoto en la zona de Cueva de la Olla, perdió la vida durante su traslado hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Casas Grandes.

La dependencia detalló que personal de brigadas efectuó durante este periodo el retiro de mangueras de plástico para gas y atendió reportes de fugas por el uso de equipo inadecuado en tanques.

Asimismo, se procedió al cierre preventivo de un tobogán en un balneario tras detectar condiciones de riesgo y se brindó apoyo directo a la ciudadanía en casos de golpes de calor y esguinces ocurridos.

En el ámbito de respuesta a emergencias ambientales y búsqueda de personas, se combatieron 8 incendios forestales, dentro de los cuales se incluyó el siniestro ocurrido cerca de la ranchería el Rukiraso, en la ruta de Creel a Cusarare.

La CEPC participó en el operativo para localizar a un menor de 15 años que se encontraba extraviado en el municipio de Gran Morelos, mismo que fue regresado a su hogar sano y salvo, de la mano de la Policía Municipal.

En el periodo vacacional también se llevó a cabo la evacuación aeromédica prioritaria de una paciente femenina con 22 semanas de gestación para asegurar su debida atención médica especializada.

La dependencia puntualizó que se mantuvieron activos los protocolos de asistencia ciudadana y traslados hospitalarios durante todo el operativo, como parte del compromiso de las autoridades estatales con la prevención y la atención integral de riesgos en beneficio de la población.