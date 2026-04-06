Pronostican ligero incremento en temperaturas durante esta semana en Chihuahua Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para los próximos días, se prevén condiciones mayormente estables con cielos nublados, con temperaturas en ascenso gradual y baja probabilidad de lluvias, aunque con presencia de viento moderado en algunos días.

Para este lunes 6 de abril, se espera un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados y mínima de 11 grados, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora, con una probabilidad de lluvia del 2 por ciento.

El martes 7 de abril, continuará el cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 13 grados, así como vientos de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 3 por ciento.

Para el miércoles 8 de abril, se prevé una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 14 grados, con cielo parcialmente nublado, vientos de 5 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 4 por ciento.

El jueves 9 de abril, se espera un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 15 grados, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora, así como una probabilidad de lluvia del 6 por ciento.

Finalmente, para el viernes 10 de abril, se pronostica un cielo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 14 grados, con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora, además de una probabilidad de lluvia del 24 por ciento.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, tomar precauciones ante los cambios de temperatura y cuidados ante las condiciones de viento.

