Diálogo permanente; bloqueo impacta a toda la cadena de suministro: señala CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) liderado por Leopoldo Mares Delgado dio a conocer un posicionamiento ante el bloqueo carretero que se lleva a cabo hoy a nivel nacional, destacando en Chihuahua la prioridad del diálogo y sumarse del lado de trabajadores y empresarios que sostienen la economía.

“El diálogo nunca puede darse por terminado; debe ser abierto y permanente. Nuestras autoridades deben mantener esa comunicación, al igual que los grupos inconformes.

El libre tránsito debe prevalecer, entendiendo que su interrupción impacta a todos: desde las cadenas de suministro más importantes hasta la población en general, que ve afectado su ingreso, su empleo y su sustento diario. Esto deriva en escasez, aumento de precios e inmovilidad para realizar sus actividades”, comentó.

Aseguran que el diálogo debe conducir a soluciones, con respuestas concretas y viables que permitan que la actividad no detenga.

Cabe destacar que se espera que hoy dé arranque el proceso de bloqueo en diversas carreteras del país, el objetivo es que la autoridad federal ponga atención a las peticiones del sector agricultor con apoyos al campo y al sector de transporte en materia de seguridad.