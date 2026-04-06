Coparmex llama al diálogo y atención de autoridades ante bloqueo en Chihuahua

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) encabezada por Jorge Treviño Portilla dio a conocer un llamado al diálogo ante el bloqueo carretero respetando la libre manifestación.

“Reconocemos el derecho a la libre manifestación y respetamos las causas que le dan origen. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a privilegiar el diálogo, la legalidad y las vías institucionales, evitando afectaciones a terceros, a la movilidad, al acceso a bienes esenciales y a la estabilidad económica de miles de familias”, comentan en un comunicado a través de sus redes sociales.

En este sentido también piden a los Diputados Federales y Senadores por Chihuahua a actuar con responsabilidad y altura de miras, impulsando el diálogo, la construcción de acuerdos y soluciones de fondo que atiendan las demandas sociales dentro del marco del Estado de Derecho.

“Reiteramos nuestra disposición para contribuir a la construcción de soluciones que fortalezcan la cohesión social, el desarrollo de los sectores involucrados y el bienestar de nuestras comunidades”, concluyen.

En este llamado se suman las delegaciones de Ciudad Juárez, Delicias, Chihuahua, Cuauhtémoc y Coparmex Nacional, debido a que el paro carretero estará presente en varias carreteras principales del país.