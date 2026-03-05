Entrega Bonilla cheques del Programa Escuelas Competitivas para mejorar instituciones

El mandatario capitalino Marco Bonilla, este jueves hizo entrega de cheques del Programa Escuelas Competitivas, recursos con los que escuelas de preescolar, primaria y secundaria podrán adquirir equipamiento como computadoras, televisiones y kits de cámaras de vigilancia, mini splits, pizarrones, mobiliario, material didáctico y más.

Durante el año 2025, el programa duplicó su alcance, beneficiando a 56 planteles educativos con una inversión total de 2 millones 628 mil 529 pesos. De este monto, el Gobierno Municipal aportó 1 millón 971 mil 396 pesos, mientras que las escuelas contribuyeron con 657 mil 132 pesos.

El programa busca garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes dispongan de condiciones físicas y materiales adecuadas para su formación y desarrollo mediante la rehabilitación, construcción y equipamiento de espacios escolares.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp