Entrega Arturo Zubía útiles escolares en todas las escuelas de San Francisco de Conchos y el seccional de Boquilla

Para reafirmar su compromiso con la educación y el bienestar de las familias, el diputado Arturo Zubía Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y representante del Distrito XX, encabezó la entrega de útiles escolares en la totalidad de las escuelas del municipio de San Francisco de Conchos, así como en el seccional de Boquilla.

Durante esta jornada, estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria recibieron este importante apoyo, el cual contribuye directamente a su formación académica y al fortalecimiento de la economía familiar.

En su mensaje, el legislador destacó que la educación es la base del desarrollo social, por lo que es fundamental garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje.

Asimismo, reconoció el respaldo de la gobernadora Maru Campos Galván por impulsar acciones y políticas públicas que fortalecen la educación en el estado, señalando que gracias al trabajo coordinado se logran resultados concretos para las familias.

“El compromiso es con nuestra gente y con el futuro de Chihuahua; vamos a seguir trabajando para que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan y para que ningún niño o niña se quede sin estudiar por falta de útiles escolares”, expresó.

El diputado también expresó su agradecimiento al Secretario de Educación y Deporte (SEyD), Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, por su respaldo y disposición permanente para trabajar en favor del Distrito XX, destacando su compromiso como un aliado clave para impulsar acciones que benefician directamente a la comunidad educativa.

El diputado subrayó que esta entrega fue posible gracias a una gestión única realizada en coordinación con el Gobierno del Estado, cumpliendo una vez más con la gente del Distrito XX y reafirmando su cercanía con las familias.

Con estas acciones, Arturo Zubía refrenda su compromiso de seguir impulsando iniciativas y gestiones que generen bienestar, fortaleciendo la educación y mejorando la calidad de vida de las y los chihuahuenses.