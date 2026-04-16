Le ha ido bien a Chihuahua con alcaldes jóvenes, de menos de 40: Rafa Loera

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes señaló que una de las conclusiones que ha sacado de su experiencia política es que a Chihuahua le ha ido muy bien con alcaldes jóvenes, con menos de 40 años de edad.

Citó como ejemplos a la propia gobernadora Maru Campos, quien asumió como la primera alcaldesa de Chihuahua a los 41 años, así como Marco Bonilla quien tenía 38 años cuando llegó a la Presidencia Municipal y Alejandro Cano también con 40 años cuando tomó protesta como alcalde.

“Sin duda, yo creo que una de las grandes conclusiones que saca un servidor es lo bien que le ha ayuda a Chihuahua con los alcaldes jóvenes. Todos esos alcaldes, imagínense, con menos de 40 años, estoy hablando de la propia gobernadora Maru Campos, estoy hablando del alcalde Marco Bonilla, estoy hablando del exalcalde Alejandro Cano, del exalcalde Reyes Baeza… esta ciudad exige un dinamismo, exige unidad y exige mucho trabajo”.

Loera Talamantes dijo que el mensaje que la gobernadora Maru Campos les dio a quienes aspiran una candidatura por la alcaldía de Chihuahua es que el de mantener la unidad y la continuidad de los gobiernos humanistas.

Asimismo, consideró que él ya salió ganador al trabajar de cerca con personas de gran experiencia como César Jáuregui y Manque Granados, además de que, como un perfil joven, se mantiene en constante actualización y formación, destacando que además de ser secretario, ha logrado dos especialidades en posgrado.

Agregó que el equipo de Maru Campos ha trabajado en equipo desde que ella era alcaldesa, con figuras como José de Jesús Granillo, María Angélica Granados Trespalacios y Marco Bonilla: “muchísimos de los funcionarios que estamos aquí hemos construido por más de 13 años este proyecto, un proyecto que empezó cuando no teníamos nada”.