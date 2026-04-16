Tortilleros tienen razón, debe subir precio o no hay manera de subsistir: CEACH

Ante el posible incremento de precio a la tortilla de maíz, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruíz dio a conocer que es necesario un ajuste en el precio para los tortilleros, destacando que por años no ha tenido un ajuste.

“Sube la gasolina, sube la vida, entonces aun si bien es la base, pero no es el precio del maíz y lo traslada a la tortilla, pues hay un proceso, creo que los comercializadores de tortilla tienen razón, y no veo otra manera para que puedan seguir subsistiendo”, comentó.

El líder del sector agropecuario comentó que es necesario que se den mejores oportunidades para el sector comercial aún cuando el precio del maíz está por los suelos, el equipo de maquinaria y más necesita adecuarse a la inflación.

Cabe destacar que se prevé que el precio de la tortilla llegue a incrementar 2, 4 o hasta 5 pesos, a nivel nacional el gobierno federal niega esta posibilidad, sin embargo, el sector tortillero ve un inminente aumento.