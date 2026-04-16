Cierra convocatoria del premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026 con récord histórico de participación

Con un total de 46 participaciones, cifra récord en la historia del certamen, cerró ayer la convocatoria del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026, lo que refleja el creciente compromiso de la comunidad académica y científica con la protección del entorno natural.

“Fue una participación histórica, donde la academia ha tomado como suyo este premio que busca reconocer la investigación en pro del medio ambiente”, señaló el diputado Octavio Borunda Quevedo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado.

El legislador subrayó la importancia de mantener este galardón como un espacio libre de intereses políticos, enfocado exclusivamente en el reconocimiento de esfuerzos genuinos en favor del medio ambiente. Asimismo, destacó que la cooperación interinstitucional y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno fueron piezas clave para fortalecer esta iniciativa.

Borunda Quevedo expresó su reconocimiento a las instituciones académicas por su papel fundamental en la investigación ambiental, mencionando expresamente a la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (Cimav).

También agradeció el respaldo brindado a la comisión por parte de representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal, destacando la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, así como las direcciones de ecología municipales de Chihuahua y Ciudad Juárez.

El Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026 continúa consolidándose como un referente en la promoción y visibilización de proyectos que contribuyen al desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural.