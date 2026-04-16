Encabeza Fiscal Occidente reunión con familiares de desaparecidos

El Fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, encabezó este miércoles 15 de abril una reunión con familiares de personas con reporte de desaparición e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A. C., (CEDEHM).

El Fiscal manifestó que son reuniones que se llevan a cabo de manera periódica a fin de establecer acuerdos que permitan dar seguimiento a las indagatorias de los reportes interpuestos en los municipios que comprenden la zona.

Añadió que se llegaron a varios acuerdos, fundamentalmente, mantener reuniones periódicas para dar seguimiento puntual a las investigaciones.

Resaltó que también se pidió una reunión con personal de Servicios Periciales para que se informe del status que guardan los hallazgos realizados en fechas recientes, en la región.

Indicó que se pidió por parte de familiares programar posibles búsquedas o rastreos en algunas comunidades donde podrían ser encontrados personas reportadas como desaparecidas y reactivar casos de larga data.

El Fiscal estuvo acompañado por la coordinadora de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes, Cindy Perales Gutiérrez, el coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Luis Carlos Ortiz Almanza, la coordinadora de Ministerios Públicos, Selene Tereza Miranda Pérez y la comandante de la Unidad de Desaparecidos, Cinthia Ramos Medina.

Por su parte, Gabino Gómez, integrante de la organización CEDEHM, dio a conocer que la reunión fue para plantear la necesidad de algunas familias que piden que se profundice en los trabajos de investigación y búsqueda.