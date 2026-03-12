Entrega alcalde Marco Bonilla reconocimiento a primeras egresadas de la Universidad de las Mujeres

Rebecca, Ana y Sandra concluyen sus especialidades

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 12 de marzo de 2026.– El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de reconocimientos a Rebecca Giovana Cheda, Ana Karen López y Sandra Luz Márquez, quienes se convirtieron en las primeras alumnas en concluir sus especialidades en el programa de la Universidad de las Mujeres, un proyecto impulsado por el Gobierno Municipal para ampliar las oportunidades educativas y profesionales para las chihuahuenses.

Durante su mensaje, el alcalde celebró el esfuerzo de las alumnas que han decidido continuar su preparación académica y avanzar en su desarrollo personal y profesional.

“Hoy celebramos a las compañeras que avanzaron un peldaño más en su educación. Este evento es, sobre todo, un reconocimiento para cada alumna de esta universidad, porque sabemos que muchas de ustedes trabajan, cuidan a sus hijos o hacen ambas cosas, y aun así decidieron seguir estudiando”, expresó.

Asimismo, destacó el crecimiento de la Universidad de las Mujeres, que actualmente cuenta con más de 300 alumnas inscritas, entre ellas mujeres de distintas edades, incluida una estudiante de 61 años, lo que refleja el interés por seguir aprendiendo y superándose.

El alcalde también anunció que, gracias a la colaboración con la World Literacy Organization (WLO), próximamente algunas estudiantes podrán participar en programas académicos que incluyen oportunidades para estudiar y trabajar en Europa, convirtiendo a Chihuahua en el primer municipio del mundo en implementar este modelo educativo.

“Cuando iniciamos este proyecto les dije algo muy importante: ustedes no están solo estudiando, están construyendo un legado para sus familias y para su ciudad”, agregó el presidente municipal.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez, destacó que la Universidad de las Mujeres nació como un compromiso para transformar la vida de las chihuahuenses a través de la educación. Señaló que este programa se ha convertido en un movimiento que busca impulsar a las mujeres a superarse, a creer en su capacidad y a construir nuevas oportunidades para ellas y sus familias, incluso frente a las adversidades.

“Hoy vemos historias reales de mujeres que decidieron cambiar su destino. Muchas de ellas trabajan, cuidan a sus familias y aun así encontraron el tiempo para estudiar y cumplir sus sueños. Este programa demuestra que cuando una mujer se propone crecer, no hay obstáculo que detenga su camino”, expresó.

Las primeras alumnas en concluir sus especialidades fueron: Rebecca Giovana Cheda Millán, Especialidad en Emociones en Neuropsicología; Ana Karen López Oñate, Especialidad en Marketing Digital y Sandra Luz Márquez Villezcas, Especialidad en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Centros Educativos.

Durante el evento también se entregaron reconocimientos a estudiantes destacadas por su desempeño académico en programas de licenciatura y maestría.

En el marco de esta ceremonia, el Gobierno Municipal anunció la ampliación de la oferta educativa de la Universidad de las Mujeres, incluyendo Short Programs, programas cortos de dos meses de duración que brindarán capacitación rápida para mejorar las oportunidades laborales de las participantes, incluso para mujeres que aún no cuentan con preparatoria concluida.

Además, se informó que municipios como Guachochi y Meoqui se sumaron a esta iniciativa para que más mujeres del estado puedan acceder a las oportunidades académicas que ofrece el programa.

Finalmente, José Francisco Rojas Blasco, director ejecutivo de la World Literacy Organization (WLO), reconoció el esfuerzo de las estudiantes y resaltó que este programa representa un paso importante para transformar realidades a través de la educación. Destacó que Chihuahua se convirtió en el primer municipio del mundo en firmar un acuerdo de colaboración directa con la organización, lo que permitirá ampliar las oportunidades de financiamiento educativo y beneficiar a más personas.

“Hoy celebramos la valentía de cada una de ustedes por creer en sí mismas y apostar por su futuro. La educación tiene el poder de cambiar vidas, familias y comunidades, y desde nuestra organización seguiremos impulsando iniciativas que generen oportunidades y desarrollo para más personas”, concluyó.