Alex Domínguez promociona su segundo informe con anuncios en vialidades de Chihuahua

Anuncios para promocionar el segundo informe de actividades del diputado federal Alex Domínguez comenzaron a colocarse en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua, principalmente sobre vialidades de alta circulación vehicular.

Entre los sitios donde se reportó la instalación de publicidad se encuentra el cruce de Hacienda de los Morales y avenida Tomás Valles, así como la avenida Cantera, a la altura del parque de La Piñata.

Otro de los puntos identificados se localiza sobre la avenida Cantera, al descender del puente de la calle Río de Janeiro, a un costado de las instalaciones del Poder Judicial.

La colocación de estos anuncios forma parte de la difusión del segundo informe de actividades legislativas del diputado federal; sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la fecha del evento, el contenido del informe ni el monto destinado a la publicidad.