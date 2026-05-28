Enrique Inzunza, acusado de vínculos con el narco, pide licencia en el Senado

El senador de Morena, Enrique Inzunza, solicitará licencia y no participará en el periodo extraordinario de sesiones que inicia este jueves en el Senado de la República. Su lugar será ocupado por su suplente, Omar Alejandro López Campos.

Inzunza explicó que la decisión fue tomada tras una valoración realizada junto con el grupo parlamentario de Morena, por lo que optó por separarse temporalmente de sus funciones legislativas.

Lo anterior, lo confirmó el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Ignacio Mier, quien informó que habló con el senador sinaloense y determinaron que no acudiera para “quitarles el show” a los legisladores de oposición.

“No lo vamos a ver. Ya les quitamos el show”, afirmó en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política.

Simultáneamente, el senador señalado por el Departamento de Justicia de vínculos con el narcotráfico, reveló que está en la ciudad de México desde ayer pero no acudirá a la sesión extraordinaria.

“Me encuentro en la CdMx, en el Senado a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso. En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”.

“No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto Omar López quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna. Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, dijo en un mensaje en redes sociales de las que se ha apoyado para hacer públicos sus posicionamientos.

Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso. En mi vida de servidor público siempre he sido cabal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 28, 2026

Ignacio Mier respaldó la decisión de Inzunza, al señalar que “es una decisión prudente, sensata, con toda la intención de preservar el recinto, la discusión en pleno, y un debate de altura. Si ellos (la oposición) quieren apostarle al pleito y al circo por parte de nosotros, no es mi costumbre. Y asumo la del grupo parlamentario, de cuidar la unidad del grupo, de cuidar la discusión, y un tema que es fundamental para nuestro movimiento, que son estas dos reformas constitucionales”, señaló.

Con información de Milenio