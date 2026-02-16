Enero reportó 45% de ocupación hotelera en la ciudad; 331.35 MDP en turismo

La dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, encabezada por José Jordán Orozco dio a conocer que el mes de enero se dio una derrama económica de 331.35 millones de pesos en turismo.

Se informó que durante el primer mes del año 2026 se registró una afluencia de visitantes de 135 mil 246 en registro hotelero.

Esto significa una ocupación hotelera de 45.17%, esto es un poco bajo a comparación de diciembre, sin embargo, el turismo continua siendo impulsado para la capital.

Cabe destacar que la DDEyC sigue apoyando a las empresas hoteleras con la promoción turística, además se prevé que lleguen a la ciudad dos nuevos hoteles, lo que permitirá más habitaciones por ser un punto turístico, el más importante del estado grande.