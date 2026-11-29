Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a ocho migrantes que viajaban en una aeronave con documentos de identificación irregulares.

La división de operaciones aéreas y marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio a conocer que este avión fue ubicado en Port Isabel, Texas.

Las autoridades indicaron que los agentes inspeccionaron el avión tras el consentimiento de los pilotos y encontraron a ocho hombres al interior.

De acuerdo con la información compartida, las personas admitieron que se encontraban de manera irregular en Estados Unidos y tenían documentación fraudulenta.

Aunque no se compartió su identidad, CBP señaló que de las ocho personas detenidas , tres son originarios de Honduras, dos de El Salvador y tres de Guatemala.

Por otra parte, el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE) detuvo a los dos pilotos, quienes son originarios de Estados Unidos, para ser interrogados.

También se detalló que estas personas viajaban en una aeronave modelo King B350 de 2006.

En las acciones participaron agentes de marina de Brownsville, de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos y guardabosques en Texas.