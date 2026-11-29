La familia de Hipólito Erubiel Salgado Pérez emprendió su búsqueda este fin de semana tras su desaparición en Xochitepec, Morelos.

Su hermana Diana Salgado ha compartido videos en redes sociales donde destaca que viajó a la Ciudad de México, donde recorrió las instalaciones del Metro portando su ficha de búsqueda.

De acuerdo con sus declaraciones, la fiscalía les indicó que el menor de 14 años habría llegado a la capital del país, por lo que ella recorrió el Centro Histórico y la Línea 2 del Metro.

“Estamos aquí en la Ciudad de México. Estamos en el Metro de la línea azul buscando a Hipólito Erubiel que desapareció el día de ayer a las 11:30 de la mañana. Por favor, si lo han visto, comunicarse, por favor, a los números de la fiscalía”, señala en un video publicado este sábado.

Hipólito Erubiel Salgado fue visto por última vez la mañana del viernes en el municipio de Xochitepec y su hermana destaca que tiene la condición de autismo, grado uno.

Según su ficha de búsqueda, el menor mide 1.8 metros, es de complexión robusta, tez blanca, con ojos café oscuro y cabello castaño claro.

Como señas particulares, Hipólito tiene pecas en la zona nasal, brackets y usa unos lentes con armazón de color negro.