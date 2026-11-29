Rey Mysterio pondrá fin a una carrera de casi cuatro décadas en la lucha libre el próximo año. Y lo hará en el Estadio Azteca.

El gladiador mexicano de 51 años eligió el coloso de Santa Úrsula para cerrar su historia en los encordados.

Será el próximo 12 de junio de 2027 cuando el amo del 619 se retire del cuadrilátero.

Óscar Gutiérrez Rubio, mejor conocido como Rey Mysterio, suma tres campeonatos mundiales en la World Wrestling Entertainment (WWE), empresa en la que debutó en 2022 y donde también combate su hijo, Dominik Mysterio.

Asimismo, ganó el Royal Rumble de 2006 y fue incorporado al Salón de la Fama en 2023.

Rey Mysterio anunció dicha decisión este sábado durante la transmisión de Survivor Series: WarGames de la WWE, celebrado en Houston, Texas.

El oriundo de Chula Vista, California, quien creció en Tijuana, rompió las estigmas del tamaño y el peso en un deporte históricamente dominado por luchadores altos.