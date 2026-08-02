Encuentran cuerpo sin vida en vivienda de colonia Arquitos

Una persona fue encontrada sin vida al interior de una vivienda ubicada sobre Privada de Mirador y avenida Teófilo Borunda de la colonia Arquitos.

Vecinos de la zona reportaron olores fétidos en la vivienda por lo que autoridades acudieron a la zona y localizaron a una persona sin vida.

El perímetro se acordonó para permitir la investigación a cargo de la Fiscalía.

De manera preliminar se establece que la persona habría perdido la vida por causas naturales, sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.