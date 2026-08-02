Mundial 2026: siete de cada 10 pequeños comercios aumentaron sus ventas en las ciudades sede de México

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reportó que siete de cada 10 pequeños comercios que participaron en un programa de capacitación para el Mundial de Fútbol 2026 reportaron un aumento de ventas, mientras que la mitad de las contrataciones realizadas permanecerán después del torneo.

El estudio del programa Mundial Mipymes 2026, impulsado junto con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México (Canacope) y Airbnb, se basó en una encuesta de salida respondida por 354 empresas, de unas 400 que recibieron capacitación.

Según los resultados presentados, el 72% de los negocios del sector comercio declaró mayores ventas durante la competencia, frente al 19% de los vinculados con actividades turísticas.

Philippe Boulanger, vicepresidente de la Concanaco, explicó que el consumo se concentró principalmente en alimentos, bebidas y otros productos adquiridos durante los partidos, en las ciudades sede y en los festivales para aficionados.

El segundo hallazgo fue el incremento de visitantes extranjeros en los negocios familiares.

Los organizadores elaboraron guías de establecimientos que fueron distribuidas mediante Airbnb, una vía que, según Boulanger, permitió “casi duplicar” el volumen de clientes internacionales recibidos por las empresas participantes.

La Concanaco destacó además que el 50% de las contrataciones efectuadas por estos negocios tendrá carácter permanente.

El programa incluyó 11 sesiones gratuitas sobre aprovechamiento de grandes acontecimientos, digitalización, eficiencia operativa, formalidad y contratación temporal.

Sus responsables señalaron que la encuesta ofrece tendencias sobre los participantes, pero advirtieron que algunos grupos analizados son pequeños y no representan necesariamente al conjunto de las mipymes mexicanas.

Icel Reyes, fundadora de un restaurante participante, aseguró que su establecimiento elevó sus ventas un 20% frente al periodo anterior, después de ganar visibilidad entre turistas y residentes de otras zonas de la capital.

Una productora de joyería artesanal dijo que algunas de sus piezas fueron adquiridas por visitantes extranjeros, mientras una empresa de mantenimiento informó de nuevos contactos y negociaciones comerciales que continuaron después del Mundial.

La Confederación planteó replicar el modelo en otros estados y acontecimientos, reforzar el acompañamiento a los negocios y ampliar los espacios de comercialización.