Vinculan a proceso a Marisol “N”, alcaldesa interina de Temoac, por presunta extorsión agravada

Este sábado 1 de agosto, un juez vinculó a proceso a Marisol “N”, alcaldesa interina de Temoac, Morelos, por su probable participación en el delito de extorsión agravada, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentó elementos que, de acuerdo con la autoridad ministerial, acreditan la posible participación de la funcionaria en actos de intimidación cometidos desde julio de 2025 contra habitantes del municipio.

Según las investigaciones, Marisol “N” presuntamente golpeaba y amenazaba a sus víctimas para obligarlas a entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño.

“La Fiscalía informó que, como parte de las acciones para combatir la extorsión, obtuvo elementos para acreditar ante la autoridad judicial la probable participación de Marisol “N” en estos hechos”.

La funcionaria asumió de manera provisional la presidencia municipal tras el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido el pasado 22 de julio, de quien además era esposa y síndica suplente del Ayuntamiento.

En la misma audiencia, el juez determinó que no existían elementos suficientes para vincular a proceso a Geovany Emmanuel “N”; sin embargo, la FIDAI aseguró que continuará con las investigaciones para desarticular al grupo delictivo presuntamente relacionado con estos hechos.

La Fiscalía recordó que toda persona se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión de manera presencial o a través de su línea de atención y WhatsApp anónimo.