Sabrina Sabrok quiere cantar en frente de Claudia Sheinbaum: “Me gustaría ir a La Mañanera”

Sabrina Sabrok, figura conocida por sus numerosas cirugías y carrera mediática, expresa su deseo de cantar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como La Mañanera del Pueblo, motivada por la reciente participación de otros artistas en ese espacio.

La también cantante comenta este 2026, en entrevista con el programa Hoy y el canal de Eden Dorantes en YouTube, que quiere presentar una canción y considera que si ya hay músicos invitados, ella también podría hacerlo: “Me gustaría ir a La Mañanera. Eso es algo que he estado diciendo, porque como vi que ya hay artistas que van, pues yo dije: ¿por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”.

La también cantante comenta este 2026, en entrevista con el programa Hoy y el canal de Eden Dorantes en YouTube, que quiere presentar una canción y considera que si ya hay músicos invitados, ella también podría hacerlo: “Me gustaría ir a La Mañanera. Eso es algo que he estado diciendo, porque como vi que ya hay artistas que van, pues yo dije: ¿por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”.

Sabrok señala que la apertura de La Mañanera a figuras del espectáculo hace posible su propia propuesta. Considera legítima su intención de llevar su música a un foro nacional, impulsada por el precedente del reguetonero. “¿Por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”, insiste en la entrevista con Hoy y Eden Dorantes.

Cirugías y récords: el otro tema de Sabrok

Durante la conversación, Sabrok aborda el tema de sus cirugías estéticas. Asegura que suma cincuenta intervenciones, realizadas entre los veinte y los cuarenta años, pero aclara que desde hace quince años no se somete a nuevas operaciones.

“No necesito, porque hay muchos tratamientos nuevos que son sin cirugía. Hay muchos tratamientos muy avanzados, pues que te hacen lifting, que te hacen reducción de abdomen, de todo, sin cirugía”, explica. Añade que sus pechos pesan cinco kilos cada uno y que nunca se ha retirado volumen desde que obtuvo el récord Guinness en 2006: “Nunca me las quité desde que tuve el récord Guinness en el 2006”.

Sabrok descarta aumentar el tamaño de sus implantes por razones de salud: “Más no me conviene porque no aguantaría mi espalda. Así yo creo que está bien. Veinte años con las bubis, ningún problema”. Reconoce que ya no busca romper récords y que hoy prefiere los procedimientos modernos no invasivos, en lugar de nuevas cirugías.

El precedente de El Bogueto en Palacio Nacional

La presencia de artistas en La Mañanera se vuelve tema de discusión nacional luego de la asistencia de El Bogueto. El reguetonero presenta avances del concurso binacional México Canta 2026, cuyo objetivo es apoyar a jóvenes talentos musicales. En el evento, El Bogueto canta frente a la presidenta y asistentes, lo que provoca una ola de comentarios críticos en redes sociales, principalmente por su estilo urbano y su forma de hablar.

El artista responde a sus detractores desde sus cuentas personales: “Primero den el ejemplo antes de juzgar o criticar el trabajo de los demás”, afirma en sus historias. La polémica por su presencia abre la puerta a que otras figuras del entretenimiento, como Sabrina Sabrok, soliciten también un lugar en la conferencia matutina.