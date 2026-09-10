Encuentran cuerpo encobijado y atado en el ejido Ocampo

El cuerpo de un hombre fue localizado encobijado y atado en un camino del ejido Ocampo, a la altura del kilómetro 33 de la carretera Chihuahua-Juárez, lo que generó la movilización de las corporaciones policiacas.

El hallazgo se registró sobre la calle Hortaliza de Espinaca, a unos metros de la carretera, donde fue localizado el masculino cubierto con una cobija o sábana blanca. A simple vista, únicamente se alcanzaban a observar sus tenis de color negro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área, mientras que agentes de la Fiscalía se trasladaron al lugar para iniciar con las investigaciones y preservar los posibles indicios relacionados con el caso.

La autoridad investigadora se hizo cargo de la escena y del levantamiento del cuerpo, que será sometido a los estudios correspondientes para determinar su identidad y establecer la causa y circunstancias de su muerte.