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Encuentran a adulto mayor sin vida en vivienda de colonia Santa Cecilia

Un adulto de 65 años de edad fue encontrado sin vida al interior de una vivienda en las calles Mina Sierra y Mina San Carlos de la colonia Santa Cecilia, al norte de la ciudad.

Familiares reportaron el hallazgo al 911, informando a las autoridades que días antes la víctima había sido golpeada pero se negó a recibir atención médica.

Agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en llegar al domicilio, acordonando el lugar para dar paso a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.

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