Encuentran 2 cuerpos más en la carretera a Ojinaga, investigan posible relación con otros hallazgos

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno informó que este miércoles se localizaron otros 2 cuerpos sin vida en la carretera que conduce de Chihuahua a Ojinaga, en la misma zona en donde se localizaron a los 3 hermanos Soto Núñez, así como del joven Kevin Eduardo M. P.

El hallazgo habría ocurrido durante la madrugada alrededor de las 3:00 horas, cuando un ciudadano que transitaba por la zona, observó los cuerpos a un lado de la carretera, en el kilómetro 48.

César Jáuregui manifestó que ya se investiga si el hallazgo tiene relación con otros casos que se han registrado recientemente en la misma zona.