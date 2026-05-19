Encabeza Sheinbaum anuncio de inversión de General Motors por mil mdd para producir 80 mil autos anuales

Toluca, Mex.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó hoy el anuncio de General Motors para iniciar la producción de más de 80 mil autos anuales, que en la actualidad son importados de Asia, lo que no solo permitirá fortalecer la planta automotriz del país sino conservar y generar más empleos calificados.

Este Proyecto de General Motors, implica la inversión de más de mil millones de dólares en sus cuatro plantas que tiene en el territorio nacional, pues la idea es que a partir de ahora se comience a ensamblar dos de los modelos de mayor demanda en México, el Aveo, –favorito de la presidenta Claudia Sheinbaum—y el Chevrolet Groove, que antes se producían en Asia.

En la planta de esta compañía ubicada en Toluca, la presidenta dijo que esto es la muestra palpable de lo que es el Plan México, que no es otra cosa que fortalecer la producción y el mercado nacional.

“En el Plan México cabemos todas y todos, cabemos trabajadoras y trabajadores; cabemos empresarias y empresarios. Estamos ahí, los gobiernos municipales, los estatales y el federal. Es un plan para el país”, dijo.

Claudia Sheinbaum recordó que desde antes de asumir el cargo de presidenta, ella se reunió con los CEO`S de las empresas automotrices más importantes para analizar los escenarios comerciales que se avizoraban.

La presidenta Sheinbaum destacó que siempre ha mantenido un ánimo positivo para superar las adversidades y recalcó que cuando las autoridades, los empresarios y los empleados, trabajan unidos, como en este proyecto, indudablemente . se saldrá adelante.

“La verdad, soy muy positiva siempre. Es la obligación de cualquier, presidente o presidenta del mundo. Lo primero es que hay que ser positivo. Imagínense si uno fuera negativo?. Lo que se traduciría hacia los demás, por eso siempre hay que ser positivo. Pero en particular, cuando nos reunimos y cuando trabajamos juntos, salimos adelante y eso es lo que hoy estamos viendo. Así que muchas gracias a las y los empresarios de México, gracias a las y los trabajadores de México, porque juntos siempre salimos adelante”, recalcó la mandataria.