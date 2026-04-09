Encabeza Gilberto Loya firma de convenio del programa Sendero Seguro en Ciudad Juárez

* Más de 870 personas se dieron cita en el evento

En representación de la Gobernadora del Estado, Maru Campos, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, encabezó la firma del convenio del programa Sendero Seguro, el cual se realizó entre el Gobierno del Estado, a través de la SSPE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

El evento se llevó a cabo durante la mañana de este 9 de abril en el Parque de la Familia, en Ciudad Juárez, donde autoridades y ciudadanía se dieron cita para formalizar este acuerdo de colaboración interinstitucional.

Durante su intervención, Gilberto Loya destacó la relevancia de esta iniciativa, la cual permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones para garantizar espacios seguros, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad, mediante la creación de entornos de resguardo, atención y canalización.

Este convenio tiene como objetivos implementar planes de atención ante situaciones de riesgo, así como promover la participación y colaboración vecinal en torno a la prevención, protección y seguridad comunitaria. Asimismo, contempla la realización de jornadas comunitarias enfocadas en prevenir las violencias y la delincuencia desde el entorno social, principalmente en colonias de Ciudad Juárez.

En el evento estuvieron presentes la subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Rosa Isela Gaytán; el representante de la Gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz Villegas; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Fernando Suárez; así como el subsecretario de Educación de la Zona Norte, Roberto Anaya.

De igual manera, también hubo representación del Consulado de Estados Unidos, además de integrantes del gabinete de seguridad y directivos de la SSPE.

Cabe señalar que, desde el inicio de la actual administración, el programa Sendero Seguro ha beneficiado a más de 448 mil personas en todo el estado, a través de capacitaciones en temas de prevención de las violencias, como acoso, bullying, entre otros.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de impulsar estrategias integrales bajo el liderazgo de Gilberto Loya, fortaleciendo la seguridad desde la comunidad, porque con seguridad damos resultados.