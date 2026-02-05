En seguimiento a robo en domicilio, policías municipales recuperan más artículos

En seguimiento al robo de casa habitación cometido en un domicilio de la colonia 2 de Junio, policías del área de investigación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal recuperaron otra parte del botín obtenido por el probable responsable, consistente en aparatos del hogar.

La recuperación de una pantalla de 55 pulgadas y un tanque de gas, se suma a los objetos recuperados en la primera intervención por los agentes de la Unidad de Atención a Robo de casa Habitación, UARC, consistentes en una lavadora, un calentón de gas español, una bocina y algunos otros objetos menores que se encontraban en una bolsa.

Además del robo de los artículos del hogar, el probable responsable identificado como César Luis G. G., de 46 años de edad habría ocasionado daños en la vivienda ubicada sobre la calle Elena Millan, daños por los que habrá de responder y por lo cual se encuentra a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documentos meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.