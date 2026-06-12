En procedimiento abreviado lo sentencian a más 11 años de prisión por violación de una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, obtuvo de un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, una sentencia condenatoria de 11 años y dos meses de prisión, dictada en contra de Marcos Manuel M. V., por el delito de violación con penalidad agravada en Ciudad Juárez.

Ante los datos de prueba expuestos por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual durante el proceso penal, el acusado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el 08 de diciembre del año 2024, en el interior de un domicilio que su ubica en la colonia Puerto Anapra, en donde tuvo conductas delictivas de índole sexual en perjuicio de su víctima menor de edad.

El ahora sentenciado fue detenido mediante el cumplimiento de un mandato judicial por el mencionado delito.

El Órgano Jurisdiccional conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la pena de prisión en contra de Marcos Manuel M. V., la cual cumplirá internado en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.