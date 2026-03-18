En pláticas con EU para acceder a lista de vehículos robados, señala Gil Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez indicó que están en pláticas con el Gobierno de Estados Unidos y con las aseguradoras de autos para tener acceso a las listas negras que tienen sobre vehículos con reporte de robo.

Ello en relación a diversos aseguramientos de vehículos que se han dado en la región serrana y otras zonas de la entidad de vehículos que fueron robados en el país vecino.

Loya Chávez expresó que no existe de momento, la posibilidad automática de que la tecnología de Plataforma Centinela detecte vehículos con reporte de robo en Estados Unidos.

“Estamos muy avanzados en esta negociación con ellos para poder tener una lectura de las listas negras que tienen ellos de los vehículos con reporte de robo. Porque justo y yo se los menciono mucho, nosotros nos damos cuenta de que ese vehículo tiene reporte de robo cuando es asegurado en algún enfrentamiento o en alguna detención o como tú lo dices, cuando son abandonados en alguna zona, principalmente serrana. Y ahí es cuando al momento de nosotros revisar el vehículo a detalles de la cuenta que tiene porte robo, pero no hay esa coordinación en automático. Sin embargo, estamos muy avanzados en esas pláticas, tanto con el gobierno de los Estados Unidos, como también con las compañías aseguradoras”.