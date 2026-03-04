En Parral el PAN gobierna con la gente y entrega resultados: Daniela Álvarez

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, visitó el municipio de Parral como parte de su gira por el estado, donde dialogó con la ciudadanía para escuchar sus inquietudes y compartir los avances que los gobiernos de Acción Nacional han impulsado en beneficio de las familias parralenses.

Acompañada de Salvador Calderón, presidente municipal de Parral, la dirigente estatal inició su recorrido en la colonia El Potrero, donde casa por casa reiteró que el PAN es un partido que no se queda en el discurso, sino que trabaja en territorio. Subrayó que es la propia ciudadanía quien reconoce la cercanía de los gobiernos panistas para atender sus necesidades.

“Por eso nos gusta andar caminando, recorriendo, saludando y tocando puertas, porque así nos damos cuenta de quiénes son los alcaldes que sí trabajan y que sí tienen cercanía con la gente”, expresó Daniela Álvarez al respaldar el trabajo de “Chava” Calderón al frente de la administración municipal.

Durante el recorrido, compartió con las y los parralenses los logros alcanzados por el Gobierno del Estado que encabeza Maru Campos en este municipio, como el Hospital de Gineco-Obstetricia, la remodelación del corredor turístico, la rehabilitación de la Puerta del Tiempo y la atención médica gratuita para miles de ciudadanos a través de MediChihuahua. Además, citó a la propia gobernadora al advertir que lo mejor está por venir.

Previo a esta actividad, la dirigente estatal sostuvo un encuentro con el panismo local y el Sistema PAN, a quienes convocó a mantenerse activos, a seguir recorriendo las colonias y a convertirse en promotores de las acciones que los gobiernos de Acción Nacional realizan todos los días por Parral y por todo Chihuahua.

Durante esta gira de trabajo, Daniela Álvarez hizo énfasis en que los gobiernos humanistas del PAN han demostrado que sí es posible gobernar en equipo con la gente, impulsando obras y acciones que fortalecen la economía local, mejoran los servicios y elevan la calidad de vida de las familias.