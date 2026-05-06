En Morena ya no saben qué hacer con sus narquitos; lo de Maru es una cortina de humo: Alfredo Chávez

Ante la exigencia de los diputados locales de Morena de que la gobernadora Maru Campos pida licencia por “traición a la patria”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó que esos señalamientos en contra de la Gobernadora es “una cortina de humo”, pues los morenistas “ya no saben qué hacer con sus narquitos”.

“Están totalmente equivocados. No existen elementos para un desafuero, no existen elementos para una licencia. Es totalmente hipócrita por parte de Morena siquiera pedir la licencia de la gobernadora por dos razones muy sencillas: están queriendo empatar un escándalo no nacional, sino internacional, como lo es lo del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. A la gobernadora no hay una sola acusación. A Rocha Moya hay una petición formal del gobierno de los Estados Unidos para que lo detengan”, manifestó Chávez Madrid.

El coordinador legislativo del PAN pidió a la Fiscalía General de la República “que les pregunten a los sinaloenses cómo Rocha Moya ganó con la ayuda del crimen organizado la gubernatura. Lo que está pasando aquí es que sistemáticamente el régimen está encubriendo un narcotraficante que ya ha sido solicitado formalmente por el gobierno de Estados Unidos. No hay absolutamente un acto de ilegalidad en la petición formal que hace el gobierno de Estados Unidos, porque está basado en el Tratado que firmamos nosotros como Estado mexicano”.

“Yo le diría a los compañeros de Morena que le ayuden a la presidenta Claudia Sheinbaum, que entreguen a Rocha Moya, porque lo que va a pasar es que el gobierno norteamericano, en media crisis que tenemos con el Trato de Libre Comercio, sin duda va a complicar este tema. Este tema de que la gobernadora pida licencia es una cortina de humo. Es totalmente querer hacer una crisis donde no existe y bueno, donde evidentemente ya no saben qué hacer con sus narquitos”, enfatizó Alfredo Chávez, líder de los diputados locales de Acción Nacional.