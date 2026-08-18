Asegura SSPE tráiler y toma clandestina de hidrocarburos en El Peñol

Durante el fin de semana, elementos de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya Chávez, llevaron a cabo el aseguramiento de un tractocamión presuntamente utilizado en labores de huachicoleo. Esto ocurrió en la localidad de El Peñól, en Chihuahua.

Los hechos ocurrieron cuando los policías, en compañía del Ejército Mexicano, realizaban recorridos de vigilancia sobre brechas en las inmediaciones de la localidad, cuando a lo lejos avistaron un tráiler vacío en medio del llano, por lo que los agentes se acercaron de inmediato para realizar la inspección correspondiente.

Al revisarlo, observaron que en el interior del tanque tipo cisterna había alrededor de 8 mil litros de presunta gasolina. Asimismo, tras realizar una búsqueda en la zona, se determinó que no se encontraba responsable alguno.

Derivado de la inspección, se localizaron en las cercanías diversas mangueras, así como una toma clandestina, por lo que de inmediato se dio aviso a personal de Pemex, quien acudió posteriormente para realizar la excavación y clausura de dicha toma.

El vehículo, un tráiler de la marca International modelo 2011, fue asegurado junto con su tanque cisterna y dejado en resguardo por personal de Pemex para realizar los procedimientos correspondientes para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos hechos se suman a las acciones en el combate al robo de hidrocarburos, en las cuales la SSPE se mantiene firme para combatir este delito federal.