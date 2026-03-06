En medio de juicio, se revela que Paulina Rubio y “Colate” deben miles de dólares a la tutora de su hijo, Andrea Nicolás

La jueza que lleva el caso por la custodia de Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y “Colate”, ya emitió las fechas en que se decidirá quién de los dos obtendrá la custodia del adolescente.

El juicio entre Paulina Rubio y su ex esposo Nicolás Vallejo‑Nágera por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás Vallejo Rubio, deja ver lo complicados que son estos pleitos legales para quienes tienen que enfrentarlos.

Y es que, además de que la Corte familiar de Miami ya fijó la fecha para las audiencias en las que se determinará con quién debe vivir el adolescente de 15 años, quien recientemente expresó su deseo de mudarse a España para vivir con su padre, también se dio a conocer que tanto Pau como “Colate” tienen un adeudo de varios miles de dólares con la tutora de su hijo.

De acuerdo con lo establecido por la jueza del caso que enfrenta a Paulina Rubio con su ex, Nicolás Vallejo-Nágera, el juicio se llevará a cabo el próximo mes de mayo, fecha que, según dejó claro el tribunal, no podrá modificarse.

“Estoy reprogramando el juicio para los días 4, 5 y 8 de mayo y esas fechas no se cambiarán. Esas son las fechas del juicio y voy a emitir una orden formal del mismo”, señaló la jueza durante la audiencia.

La ex pareja ya tiene fecha para escuchar la resolución de la jueza en el caso por la custodia de su hijo (Getty Images)

La batalla legal entre Paulina y el empresario español se remonta a varios años atrás, tras su separación en 2012. Desde entonces, ambos han protagonizado diversos enfrentamientos en tribunales por temas relacionados con la custodia y la crianza de su hijo, Andrea Nicolás.

El conflicto escaló recientemente luego de que el adolescente manifestara públicamente su interés de mudarse a España para vivir con su padre, lo que llevó a que el caso regresara a los tribunales.

Paulina Rubio y ‘Colate’ deben miles de dólares a la tutora de su hijo

Mientras se acerca la fecha del juicio, la ex pareja enfrenta además un nuevo problema legal, el pago pendiente a Amber Glasper, la tutora designada por la Corte para representar los intereses del menor durante el proceso.

La especialista aseguró que tanto Paulina Rubio como “Colate” mantienen deudas por sus servicios profesionales.

“La parte demandada pagó el primero de noviembre de 2024 y el demandante pagó dos mil quinientos dólares el 11 de diciembre de 2024. Hasta el día de hoy ambas partes han recibido 8 facturas. Ambas partes contrataron mis servicios y dieron un pago inicial de dos mil quinientos dólares cada uno”, señaló Glasper.

Andrea Nicolás ha expresado su deseo de vivir con su papá en España (Instagram)

“Por lo tanto, la deuda combinada total demandante es de doce mil trescientos setenta y tres dólares con veinticinco centavos, y el monto total adeudado por la demandada también es de doce mil trescientos setenta y tres dólares con veinticinco centavos”, añadió la guardiana legal de Andrea Nicolás ante el Tribunal.

Ante esta situación, las representantes legales de ambos intentaron obtener más tiempo para saldar el adeudo. La abogada de Colate, Aliette Carolan, explicó ante la corte: “Tenemos problemas financieros pendientes de resolverse en este caso, entre ellos la discusión sobre la necesidad y capacidad de pago, algo que mi cliente no tiene en este momento”.

Paulina y Colate deben varios miles de dólares a la guardiana legal de su hijo (Getty Images)

Por su parte, la defensa de Paulina Rubio, encabezada por Sandra Hoyos, solicitó una prórroga mayor para cubrir el pago. “Lo que pediría es que se le concedan a mi clienta 30 días en lugar de 10 para pagar”, señaló durante la audiencia.

Jueza obliga a Paulina Rubio y a ‘Colate’ a pagar adeudos y fija fechas definitivas del caso

Sin embargo, la jueza fue tajante al resolver la situación. No solo ordenó que ambos padres liquiden el adeudo con la tutora del menor, sino que también dejó claro que el calendario del juicio no sufrirá cambios.

“Estoy concediendo la moción de la señorita Glasper y les daré dos semanas para ponerse al corriente con las facturas”, dictaminó.

Con las fechas ya fijadas y la tensión legal en aumento, el caso vuelve a colocar en el centro de la atención pública la complicada relación entre Paulina Rubio y “Colate”, mientras la corte de Miami se prepara para decidir el futuro del adolescente en medio de una de las disputas familiares más mediáticas del espectáculo latino.