En la CDMX, denuncias por violación tumultuaria se ha cuadruplicado en 6 años; 72 casos en 2025

En octubre de 2022, una mujer de identidad reservada acudió con supuestos amigos a una reunión en la que ingerían bebidas alcohólicas. Entrada la tarde, decidió tomarse una última copa sin imaginar que le habían colocado una sustancia en su vaso, por lo que de inmediato perdió el conocimiento.

La víctima fue atacada sexualmente de manera tumultuaria por tres sujetos que la sometieron, de acuerdo con los resultados de una investigación en la que colaboraron agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para dar con uno de los responsables.

Cifras de la dependencia refieren que en los primeros cinco meses de 2026 se han abierto 853 carpetas de indagación por violación en diferentes modalidades, desde la tentativa, equiparada y la tumultuaria.

Carolina Jasso, doctora investigadora de El Colegio de México, afirmó que esta última modalidad ha tenido un incremento en años recientes.

Actualmente, las cifras arrojan 26 expedientes abiertos en toda la ciudad, con el mismo número de víctimas, pero esta modalidad, explicó la experta en seguridad, ha crecido cuatro veces en seis años.

“La violación tumultuaria ha tenido un crecimiento muy evidente en la Ciudad de México en los últimos años; los datos de la fiscalía lo que nos indican es que el número de víctimas ha incrementado cuatro veces en seis años, en 2018 había 22 víctimas y en 2023 es el pico más alto que se ha registrado, había 108.”

Detrás de los números, Jasso mencionó que hay diferentes factores, el primero tiene que ver con contextos de los que se aprovechan los agresores, como los círculos de socialización, los horarios nocturnos y el uso de sustancias en las mismas bebidas.

Además, es un delito que implica una dinámica grupal y colectiva, que se sostiene una lógica de corresponsabilidad masculina, lo cual hace todavía más difícil para las víctimas levantar denuncias ante las autoridades.

De acuerdo con las cifras, el mayor número de víctimas de violación tumultuaria se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, mientras el resto de las denuncias se distribuyen en otras demarcaciones.

En todo 2025, la violación tumultuaria registró 72 carpetas de investigación en la capital del país.

En cuanto a los datos de violación en sus diferentes modalidades se concentran principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, que son las que tienen más expedientes abiertos, seguidas por Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Coyoacán.