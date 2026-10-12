Cárteles mexicanos roban autos de lujo a agencias en EEUU

Los cárteles mexicanos trasladan miles de vehículos de alquiler desde Estados Unidos hacia México cada año para armar flotas de lujo destinadas a sus líderes y sus operaciones, mediante un esquema que combina rentas con identidades falsas, reclutamiento por redes sociales y complicidad de funcionarios del lado mexicano, reveló una investigación de Los Angeles Times.

El método más común documentado por el periodista Steve Fisher consiste en contratar, a través de redes sociales, a personas dentro de Estados Unidos para que renten un vehículo con su identidad real por un periodo de cinco días y contraten la cobertura de daños que incluye protección contra robo.

Al término del plazo, el reclutado no devuelve el vehículo en ventanilla: lo deja estacionado en el mismo lote de la agencia, con las llaves dentro, simulando una devolución normal. Un operador del cártel llega después, recoge la unidad del estacionamiento y la conduce directo hacia la frontera sur, mientras la cobertura contratada protege al reclutado de responsabilidad económica directa.

En otros casos, los ladrones evitan intermediarios y rentan ellos mismos usando identidades robadas, ya sea en línea o en los kioscos automáticos de los aeropuertos, cubriéndose el rostro con cubrebocas para despistar a las cámaras de seguridad.

El sargento Juvey Mejía, del Departamento de Policía de Los Ángeles, explicó que los cárteles priorizan vehículos capaces de evadir a la Patrulla Fronteriza: “Cualquier vehículo capaz de transitar por terrenos difíciles para eludir a la Patrulla Fronteriza y así transportar droga”, dijo a Los Angeles Times.

“Mutant tanks” y el punto débil

Entre los modelos que más buscan los grupos criminales figuran la Cadillac Escalade y las SUV de BMW para uso personal de los capos, además de camionetas resistentes como la Chevy Suburban, la Ford Raptor y modelos de Toyota para operaciones de campo.

Algunas de estas unidades son transformadas en vehículos artesanales conocidos como “mutant tanks”, en México como “vehículos monstruo”: se les agrega blindaje de acero pesado a prueba de balas, aberturas para disparar y soportes para armas, con el objetivo de enfrentar a cárteles rivales o a las fuerzas de seguridad.

El reportaje señala que la legislación de privacidad en California retrasa la capacidad de las rentadoras para localizar sus unidades. A diferencia de otros estados, las compañías no pueden activar el GPS del vehículo hasta que se cumple el plazo de devolución y se contacta al arrendatario, un procedimiento que puede tardar días.

Sharky Laguana, propietario de Bandago Van Rentals, atribuyó a este vacío legal buena parte del problema. La Patrulla de Caminos de California calcula que alrededor de 2,000 vehículos sustraídos en el estado terminan cada año del lado mexicano.

Texas y Arizona figuran como los otros dos estados con mayor incidencia de este tipo de robos, aunque con dinámicas distintas a las registradas en California, de acuerdo con la investigación.

El cambio de placas en México borra el rastro de las unidades robadas

Una vez que el vehículo cruza la frontera, el reportaje describe una segunda fase de la operación: contactos con funcionarios corruptos que tramitan placas mexicanas y registran la unidad en el sistema vehicular del país. Con documentación aparentemente legal, la camioneta o el auto deja de figurar como robado ante los sistemas de monitoreo en carreteras federales.

Kevin Carter, de la empresa texana Collateral Consultants, resumió: “Cruza la frontera y se convierte en un coche nuevo”. El especialista calcula que, de cerca de un millón de casos de recuperación que ha atendido en 15 años, menos de la mitad logró registrarse siquiera en la base de datos estadounidense de vehículos robados.

El trámite para denunciar formalmente el robo de un vehículo de alquiler puede tardar hasta nueve días en algunos estados antes de que la policía levante el reporte. Solo después, el número de identificación vehicular puede ingresarse a la base de datos nacional administrada por el FBI, y transcurre tiempo adicional antes de que la alerta llegue al sistema mexicano.

Cuando el vehículo fue rentado en un estado, debía devolverse en otro y cruzó por un tercero, la coordinación entre distintas policías locales complica aún más cualquier intento de recuperación oportuna.

Las aseguradoras cubren daños a los vehículos de alquiler, pero no el robo. La mayoría de las agencias se autoaseguran, lo que significa que la pérdida de cada unidad afecta directamente sus resultados financieros.

Los casos recientes

Entre los casos recientes documentados, el reportaje cita el robo de 10 camionetas Ram nuevas sustraídas de los aeropuertos de Oakland, Los Ángeles y Las Vegas, que terminaron en zonas de Jalisco bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Solo una unidad fue recuperada con apoyo del Ejército mexicano, operación en la que también se decomisó un arsenal de armas calibre .50.

En un hecho paralelo, seis unidades Jeep Wrangler modelo 2026 robadas en Oakland y Las Vegas tenían como destino presunto al Cártel de Sinaloa; los investigadores privados lograron recuperar cuatro de ellas. La misma semana del reportaje, estos investigadores recibieron solicitudes para rastrear una docena de camionetas Ram localizadas en Sinaloa y siete más en Durango.

En 2024, la fiscalía general de Colorado presentó cargos contra 17 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por el robo de 190 camionetas Ford F-150 y SUV de lujo cerca del aeropuerto de Denver. Los vehículos, valuados en casi 10 millones de dólares, fueron trasladados a México y, según documentos judiciales, intercambiados por cocaína, fentanilo y metanfetamina.

En Laredo, Texas, el subjefe de policía Timothy Tubbs reportó un aumento del 50% en el robo de autos de alquiler, con un promedio de 10 unidades al mes.

En noviembre pasado, el Ejército mexicano incautó en Guerrero una Toyota TRD Pro y otros vehículos cargados con armas de alto calibre y casi media tonelada de metanfetamina, uno de los pocos casos de recuperación exitosa documentados en el reportaje.

En agosto, un integrante del CJNG viajó a Mexicali para recoger un tractocamión que transportaba oculta una Cadillac Escalade 2026 y una camioneta Ram, con el objetivo de evadir el sistema de detección antes de equiparlas con placas mexicanas.

Investigadores privados rastrearon la unidad y notificaron al Ejército mexicano. En un primer retén, soldados de la Guardia Nacional revisaron el remolque y, al encontrar una pared de pacas de heno, dejaron pasar el vehículo. En el siguiente puesto de control, los soldados retiraron los fardos y descubrieron ambos vehículos; el conductor declaró que cobraría cerca de 1,500 dólares por el traslado y admitió que las unidades estaban destinadas a capos de la droga.

Los robos de autos y camionetas aumentan cuando estallan disputas territoriales entre grupos criminales, que requieren más recursos logísticos, señaló un funcionario estadounidense de seguridad consultado por el reportaje.

Con información de Infobae