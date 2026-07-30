En disputa Gpe. y Calvo por 3 grupos delictivos, incluidos “Los Mayitos”

Guillermo Hinojos Hinojos, fiscal de Distrito Zona Sur señaló que en la región de Guadalupe y Calvo convergen 3 grupos delictivos que están en disputa por el territorio.
Señaló que uno de los grupos con presencia en la región es el conocido como “La Línea” y los dos otros son parte del Cártel de Sinaloa, uno a cargo de “El Guano” y el otro es una alianza entre “Los Salgueiro” con “Los Mayitos”.
De esta última fracción, dijo que se tiene registro que empezó a apoyar a “Los Salgueiro” desde hace dos meses.
Aunado a ello, Hinojos recordó que Guadalupe y Calvo es parte de la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, que abarca además territorio de Sinaloa y Durango.