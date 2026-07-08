En acción coordinada entre DSPM y AEI, ejecutan orden de aprehensión a probable autor de varios robos a local comercial

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 7 de julio de 2026.- Tras una efectiva investigación de campo y gabinete efectuada con apoyo de la Plataforma Escudo Chihuahua, agentes municipales detuvieron al probable responsable de haber cometido 5 robos a tiendas de conveniencia y 2 más a una empresa chatarrera en diferentes fechas.

Se trata de Omar S. V., de 32 años de edad, a quien se le detuvo mediante una orden de aprehensión, ejecutada en las calles 25 y Teófilo Borunda la tarde del martes por agentes de la Fiscalía General del Estado, como parte de una investigación efectuada por agentes municipales del área de Inteligencia.

El detenido podría ser responsable de dos robos a la empresa comercializadora de chatarra Kalish de Vialidad Los Nogales, donde habría obtenido alrededor de 170 kilos de aluminio grueso, e igualmente estaría relacionado con los robos a 5 tiendas OXXO ubicadas en las colonias Paseos de Chihuahua y Villa Nueva, cometidos en distintas fechas y por los cuales ya se le seguía la pista.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.