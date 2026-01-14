Empresarios estadunidenses, quienes más defienden al T-MEC; comercio con EU continuará: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su convicción de que la relación comercial entre México y Estados Unidos continuará, al subrayar la profunda integración económica entre ambos países en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pese a las críticas recientes del presidente estadunidense, Donald Trump, quien afirmó ayer que el acuerdo “no tiene ninguna ventaja real” y es “irrelevante”, Sheinbaum Pardo sostuvo que el tratado ha sido “muy importante” para el país vecino.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo enfatizó que las economías de ambos países están “muy interrelacionadas, muy integradas” y aseguró que “quienes más defienden el tratado son los empresarios estadunidenses”. Explicó que esto se debe a que empresas de Estados Unidos mantienen numerosas plantas de producción en México, no sólo en el sector automotriz, sino en múltiples ramas industriales. “Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadunidense, con un monto muy significativo, quiere decir que hay confianza en el país”, afirmó.

La mandataria sostuvo que esta integración abarca prácticamente todos los sectores productivos y las cadenas de suministro. Como ejemplo, recordó un conflicto con productores agrícolas a finales de 2025 que derivó en el cierre temporal de un puente fronterizo en Ciudad Juárez. “Las llamadas desde Estados Unidos… de que se abriera la frontera porque estaba afectando ya a la producción en Estados Unidos”, evidenciaron, dijo, la interdependencia económica. Sheinbaum destacó que diariamente transitan alrededor de 400 mil vehículos y que el comercio bilateral supera los 300 mil millones de dólares.

Frente a las declaraciones de Trump, quien ha defendido su política de aranceles para forzar el retorno de la producción a territorio estadunidense, la Presidenta rechazó entrar en una confrontación directa. “No voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial”, señaló. Más adelante reiteró: “No quisiera yo entrar en el debate directo. Yo creo que hasta ahora, con sus dificultades e incluso las restricciones que ellos han puesto, está funcionando la integración económica para ambos países”.

Sheinbaum subrayó que el T-MEC es benéfico para ambas naciones y clave para la competitividad regional frente a China. “Es mucho mejor que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos”, sostuvo, al destacar la productividad de la mano de obra mexicana. En ese contexto, concluyó: “Entonces es muy importante para Estados Unidos el tratado comercial”.

La jefa del Ejecutivo agregó que después del 20 de enero, cuando Trump cumplirá un año en el gobierno, contempla buscar nuevamente el mandatario para abordar con él distintos temas de la agenda bilateral que están pendientes.