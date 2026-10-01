Empresario gasolinero permanece en el Cereso de Aquiles, precautorio y bajo resguardo del tribunal

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que el empresario Carlos Alberto Velázquez Nieto se encuentra en el Centro de Reiserción Social (Cereso) de Aquiles Serdán de manera precautoria en tanto se le dicta una medida cautelar.

El detenido, dueño de las gasolineras Carvel, permanece desde el pasado 24 de septiembre en el Área de Ingresos y bajo resguardo del Tribunal de Justicia Federal quien es quien lleva la causa penal.

La SSPE aclaró que no tiene conocimiento sobre la investigación que se sigue en contra del empresario o de alguna nueva orden de aprehensión que le hayan notificado.

Carlos Alberto Velázquez fue detenido el pasado 24 de septiembre luego de un operativo que encabezó la Guardia Nacional, en conjunto con la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR).

Trascendió que se le investiga por presunto huachicoleo fiscal y que también se detuvo a su esposa Anil Yazmín Díaz Luna, con quien también fundó la empresa Aseo Municipal S. A. de C. V. en 2023 y por la cual tienen un contrato de 15 años para el servicio de recolección de basura en las zonas 3 y 4 de Ciudad Juárez.