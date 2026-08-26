Empresa no avisó a Bowí sobre carrera deportiva, importante garantizar seguridad y movilidad: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda explicó que la carrera deportiva que interrumpió el servicio de la ruta troncal durante el fin de semana sí contaba con los permisos necesarios, pero hubo un error de notificación a la empresa que opera el Bowí.

En consecuencia, el servicio de la ruta troncal se detuvo por alrededor de 45 minutos a la altura de la avenida Vallarta y Agustín Melgar, lo que afectó a usuarios, vehículos particulares y puso en riesgo la integridad de las y los participantes de la carrera.

De la Peña Grajeda enfatizó la importancia de que este tipo de errores no se comentan de nuevo, trabajando en coordinación para garantizar que cualquier evento deportivo se realice en las mejores condiciones tanto para quienes asisten como para quienes circulan por la ciudad.

“Es bien importante que para los que creemos que este tipo de eventos son relevantes para nuestra ciudad es bueno que siempre que haya eventos de activación física como este, pero lo que tenemos que hacer es salvaguardar la seguridad de quienes participan en estos eventos, pero también salvaguardar la seguridad, la comodidad y garantizar el derecho a la movilidad de quienes no participan en el evento y tienen que ir a sus trabajos o simplemente también están disponiendo de su derecho a administrar su tiempo”.