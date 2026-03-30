Emiten recomendaciones para prevenir incendios forestales durante el periodo vacacional

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llama a la ciudadanía a extremar precauciones y seguir las recomendaciones para prevenir incendios forestales durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

A través de la Dirección de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales, el encargado del área de Conservación Forestal, José Luis Holguín, exhortó a la población a hacer un uso responsable del fuego, especialmente en zonas abiertas y boscosas.

“Invitamos a toda la población a tomar medidas preventivas y, de ser posible, evitar el uso del fuego en áreas donde exista material vegetal que pueda detonar un incendio forestal”, señaló.

El funcionario destacó que el Gobierno del Estado mantiene una campaña de difusión en carreteras y distintos puntos de la entidad, donde se promueven acciones clave para evitar siniestros, como no arrojar colillas de cigarro, no encender fogatas, evitar quemas innecesarias y no tirar basura en zonas naturales.

Subrayó además la importancia de que la ciudadanía no intente combatir incendios por cuenta propia, ya que esta labor debe ser realizada únicamente por personal capacitado.

“Lo más importante es reportar de inmediato cualquier incendio al 9-1-1 o al 800 737 00 00, para que las brigadas puedan atenderlo de manera oportuna”, puntualizó.

Las brigadas de atención están integradas por personal de la SDR, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Nacional Forestal, así como voluntarios de las comunidades, quienes trabajan de manera conjunta para hacer frente a estos siniestros.

El Gobierno del Estado reitera que la prevención y la colaboración de la ciudadanía son fundamentales para proteger los recursos naturales y salvaguardar la seguridad de las y los chihuahuenses.