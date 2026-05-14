Emite Policía Cibernética alerta por fraudes con Inteligencia Artificial

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, a través de la Unidad de Policía Cibernética, emitió una alerta a la ciudadanía ante delitos realizados mediante la clonación de voz e imagen con Inteligencia Artificial (IA), tecnologías utilizadas por la delincuencia para cometer fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.

De acuerdo con el análisis de los especialistas, los ciberdelincuentes obtienen fotografías, videos o audios públicos de redes sociales para alimentar herramientas de IA y generar material falso. Una vez obtenida la clonación, realizan llamadas o videollamadas aparentando ser familiares o conocidos de las víctimas, simulando situaciones de emergencia para generar presión emocional y solicitar dinero, depósitos o información sensible de manera inmediata.

Para evitar ser víctima de estas modalidades, la Policía Cibernética identifica como principales señales de alerta las llamadas inesperadas de auxilio urgente, solicitudes de transferencias monetarias bajo presión y el uso de expresiones o conductas poco habituales en la persona que supuestamente se comunica. Ante esto, el secretario Gilberto Loya ha instruido fortalecer la difusión de medidas preventivas para proteger el patrimonio y la integridad de las familias chihuahuenses.

Entre las recomendaciones emitidas por la corporación destacan: mantener privadas las publicaciones en redes sociales; evitar compartir audios o información sensible de forma pública; verificar cualquier solicitud urgente mediante un contacto alterno y establecer “palabras clave” con familiares para confirmar emergencias reales. Asimismo, se exhorta a la población a no realizar depósitos sin antes confirmar plenamente la identidad del solicitante.

Finalmente, la SSPE pone a disposición de la ciudadanía el contacto directo con la Policía Cibernética para recibir asesoría inmediata en caso de sospecha o de haber sido víctima de estos delitos: teléfono 614 429 33 00, extensión 10955; WhatsApp 656 280 95 62; o el correo electrónico ciberpolicia.sspe@chihuahua.gob.mx