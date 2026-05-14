Acumula imputado cuatro sentencias condenatorias por diversos robos en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una nueva sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en un procedimiento especial abreviado en contra del imputado Salvador Martín B. V., por el delito de robo con penalidad agravada.

Ante la carga probatoria expuesta por el Ministerio Público, aceptó su responsabilidad penal en hechos ocurridos el 28 de abril de 2025, cuando hizo un hoyo en el techo de un local comercial ubicado en la calle Maclovio Herrera, de donde sustrajo diversos artículos, provocando una afectación por 11 mil pesos.

Por lo anterior, el Juez de Control que atendió la causa penal, le dictó la referida penalidad, además, lo condenó a pagar la reparación del daño por la cantidad de 6 mil 900 pesos y una multa de 3 mil 402 pesos.

Cabe mencionar que, en febrero y abril del presente año, Salvador Martín B. V., recibió tres sentencias condenatorias, dos de un año y seis meses, y otra de tres años y seis meses de prisión, por otros tres robos que cometió bajo el mismo modus operandi.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de castigar a los infractores y otorgar el acceso a la justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño.