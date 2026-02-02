Elijah Arroyo, de un campo de tierra en Cancún, al Super Bowl con Seahawks

La carrera del novato de 22 años Elijah Arroyo está a solo días del partido soñado, ese que de pequeño jugaba en campos terrosos en Cancún, la ciudad mexicana situada en la península de Yucatán.

Arroyo y sus Seattle Seahawks se citarán el 8 de febrero con los New England Patriots para dirimir el ganador del Super Bowl LX.

Un poderoso ala cerrada

Mide 1,96 metros y pesa 115 kilogramos, una amenaza para las defensivas rivales que brilló con Miami Hurricanes del fútbol americano colegial, equipo que lo proyectó a la NFL, en la que fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2025 por los Seahawks.

Su primer año en Seattle fue atropellado debido a las lesiones, que le hicieron perderse los últimos cuatro partidos de la campaña regular, en la que acumuló 15 recepciones para 179 yardas y una anotación, pero ahora está listo para ayudar a su ofensiva en la disputa por el trofeo Lombardi en el juego contra los Pats en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California).

Un apellido más grande que todo

Elijah Arroyo nació en Orlando (Florida) el 5 de abril de 2003.

En 2010 se mudó junto con sus padres a la ciudad turística de Cancún, en el estado de Quintana Roo, para vivir con sus abuelos.

A pesar de dejar a sus amigos atrás, lo único que preguntó a su madre, como si de ello dependiera el viaje, fue si había un equipo de fútbol americano para él. La respuesta fue afirmativa.

A su llegada a Cancún, encontró un campo sin césped, por el que deambulaban perros callejeros. Antes de cada partido, los jugadores tenían que remover piedras, recoger vidrios rotos y botellas.

El ala cerrada se formó entre las carencias y los sueños. Y así vivió su propio ‘Super Bowl’ con su equipo, Troyanos, ante Tigres de Yucatán.

En abril del año pasado, luego de haber sido seleccionado por los Seahawks entendió todo.

“Significó mucho. Estar ahí me transformó en un jugador de equipo desinteresado y tener un apellido mexicano, poder representar a la gente de México, me hace sentir que represento algo más grande que yo. Es algo que me llena de orgullo”, dijo al evocar esa época.

El hijo pródigo vuelve a casa

Arroyo regresó a Estados Unidos con 13 años. En Frisco (Texas) jugó en la secundaria y mostró sus habilidades que provocaron que fuera codiciado por los mejores programas de fútbol americano colegial del país.

Alabama, Arizona State, Auburn, Georgia, LSU, Michigan, Penn State, Carolina del Sur y USC le abrieron las puertas, pero Arroyo sólo tenía un equipo en mente: Miami Hurricanes.

No obstante, sufrió para tomar vuelo con Hurricanes por un par de lesiones en la rodilla que limitaron su desempeño en el cierre de la campaña 2022 y en el comienzo de 2023.

Arroyo se potenció en 2024 con 590 yardas y 7 anotaciones que lo convirtieron en el séptimo mejor prospecto en su posición, algo que los Seahawks de la NFL no dejaron pasar.

Desde su paso por Miami, en el colegial, y ahora con Seahawks, Arroyo no deja de ser el rostro que buscan los latinos.

Fue protagonista de anuncios y cápsulas de la NFL del programa ‘Por la cultura’ y del ‘Mes de la herencia latina’ en los que narra sus experiencias y cómo aprendió prácticamente todos los conceptos del fútbol americano en español antes de hacerlo en inglés.

“Troyanos fue la primera verdadera hermandad de la que formé parte. Nunca olvidaré haber forjado una relación con esos chicos. Es como estar en el vestuario ahora con los Seahawks. Es algo de lo que nunca voy a separarme”, subrayó el ala cerrada que como si estuviera en un campo terroso saltará al terreno de juego en el Super Bowl LX.