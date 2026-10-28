Elecciones en Israel: sondeos muestran empate entre Netanyahu y Gadi Eisenkot

Los sondeos a boca de urna en Israel mostraron una contienda cerrada entre el bloque de Netanyahu y la oposición encabezada por Gadi Eisenkot. Foto Afp

Nuevos sondeos a boca de urna en Israel, realizados a primeras horas de este miércoles, mostraron que el bloque del premier y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamín Netanyahu, está empatado con la oposición, después de que proyecciones anteriores habían señalado una ligera ventaja para los rivales del primer ministro.

De las tres cadenas principales, los canales 11 y 13 situaron a ambos bloques empatados con 51 escaños cada uno, insuficientes para lograr una mayoría, mientras que el canal 12 seguía otorgando ventaja a la oposición liderada por Gadi Eisenkot, con 52 escaños frente a los 50 de su rival, tras la votación del martes.