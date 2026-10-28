Captan a hombre tomando fotos a una joven en transporte público y lo agarran a golpes

Dos mujeres lo confrontaron por fotografiar presuntamente a una joven sin su consentimiento y otro pasajero intervino a golpes para obligarlo a borrar las imágenes de su celular.

Un hombre fue confrontado y golpeado por varios pasajeros después de que presuntamente tomara fotografías de una joven sin su consentimiento, mientras viajaban en una unidad de transporte público de la Ciudad de México.

El incidente, reportado el martes 27 de octubre de 2026, habría ocurrido durante un recorrido de Ferrería hacia el Metro Normal. El momento quedó registrado en un video difundido en redes sociales por el periodista Juan Manuel Jiménez, a través de su cuenta de X, @juanmapregunta.

En las imágenes se observa cómo dos mujeres reclaman al sujeto por fotografiar a la joven y le exigen que desbloquee su teléfono celular para borrar las imágenes.

La confrontación sube de tono cuando un hombre se acerca para intervenir en defensa de la joven y comienza a golpear al señalado, a quien también le exige eliminar las fotografías de su dispositivo.

Durante el altercado, el hombre se disculpa en repetidas ocasiones y promete no volver a hacerlo. Entre los reclamos de los pasajeros, se escuchan frases como: “¿Por qué le estás tomando fotos a la chava?” y “Desbloquea tu teléfono y bórralas”.

¿El hombre fue detenido por tomar fotografías sin consentimiento?

De acuerdo con el relato que acompaña la difusión del video, los pasajeros llamaron a la policía para reportar lo ocurrido y esperaban la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Sin embargo, el hombre aprovechó el momento en que el camión se detuvo para escapar, por lo que no se ha confirmado que haya sido detenido por las autoridades.

Hasta el momento, tampoco se cuenta con información confirmada sobre su identidad ni con una postura oficial de las autoridades respecto de este incidente.

¿Tomar fotografías sin consentimiento puede ser un delito?

La legalidad de este tipo de conductas depende de las circunstancias. Fotografiar a una persona sin su autorización no constituye automáticamente un delito en todos los casos, pero puede tener implicaciones legales cuando existen elementos de acoso sexual, invasión de la intimidad u otras conductas sancionadas por la legislación aplicable.

En la Ciudad de México, las disposiciones sobre violación a la intimidad sexual contemplan supuestos específicos relacionados con contenido íntimo sexual. Por ello, no debe confundirse cualquier fotografía tomada sin consentimiento con un delito previsto en la llamada Ley Olimpia.

El caso también pone sobre la mesa la preocupación por la seguridad de las mujeres durante sus traslados cotidianos. Aunque los pasajeros intervinieron para defender a la joven, la agresión física también puede tener consecuencias legales y no sustituye la intervención de las autoridades.