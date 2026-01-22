El soundtrack deKPop Demon Hunters sigue rompiendo récords

KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), la banda sonora derivada de la exitosa película animada KPop Demon Hunters de Netflix, sigue acumulando récords, desde lograr posicionar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 de la lista de Billboard Hot 100, hasta ser la película animada original de Netflix más vista de todos los tiempos hasta ahora, ahora nominada a los Premios Oscar en la categorías de Mejor Canción Original’ con “Golden” y ‘Mejor Película Animada’.

KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) recientemente fue nominado en cinco categorías de los Grammy, entre las que destacan ‘Canción del Año’, ‘Mejor Interpretación Dúo/Grupo Pop’, ‘Mejor Canción Escrita Para Medios Visuales’, ‘Mejor Grabación Remix’ y ‘Mejor Banda Sonora Recopilatoria Para Medios Visuales’. Asimismo, en los Golden Globes se llevaron el premio a ‘Mejor Película Animada’, y el tema “Golden” ganó en la categoría de ‘Mejor Canción’. Por otro lado, durante los Critics Choice Awards ganaron ‘Mejor Película Animada’, y “Golden” como ‘Mejor Canción’,reafirmando el éxito mundial que tiene la banda sonora de la cinta.

Cabe señalar que el grupo HUNTR/X está conformado por EJAE, AUDREY NUNA y REI AMI y la agrupación Saja Boys por Andrew Choi, Danny Chung, Kevin Woo, samUIL Lee, Neckwav y Lea Salonga.

En el caso de México, “Golden” incluido en KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film), lleva más de 200 días en el MX Spotify Chart, además de que ya ha acumulado más de 118 millones de streams desde su lanzamiento y tiene más de 300 mil reproducciones diarias en Spotify. Sin dejar de lado que KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) cuenta con 399.2 millones de streams a la fecha.

Por otro lado, AUDREY NUNA quien presta su voz (música) al personaje de MIRA enKPop Demon Hunters estará de visita en México el próximo dos de mayo en la Feria Nacional de San Marcos 2026, dejando en claro la importancia que tiene México dentro del k-pop hoy en día.

TRACKLIST ‘KPOP DEMON HUNTERS (SOUNDTRACK FROM THE NETFLIX FILM)’

1. TAKEDOWN – TWICE (Jeongyeon, Jihyo, Chaeyoung)

2. How It’s Done – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)

3. Soda Pop – Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, and samUIL Lee)

4. Golden – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)

5. Strategy – TWICE

6. TAKEDOWN – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)

7. Your Idol – Saja Boys (Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, Kevin Woo, and samUIL Lee)

8. Free – Rumi and Jinu (EJAE and Andrew Choi)

9. What It Sounds Like – HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)

10. Love Maybe – MeloMance

11. Path – Jokers

12. Score Suite – Marcelo Zarvos