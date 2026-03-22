El socialista Emmanuel Grégoire gana alcaldía de París: “Será el corazón de la resistencia contra la ultraderecha”

El diputado socialista Emmanuel Grégoire fue elegido este domingo alcalde de París, una consagración para este hombre discreto nacido en el extrarradio tras una carrera política a la sombra de figuras más mediáticas.

“A quienes temen los tiempos que vienen, les digo: no tengan miedo (…) París será el corazón de la resistencia de esta unión de derechas, que busca arrebatarnos lo más preciado y frágil que tenemos: la simple alegría de vivir juntos”, aseguró Grégoire.

Grégoire, al frente de alianza de socialistas, ecologistas y comunistas, lograría un 53.1 por ciento de votos, según una estimación de Ipsos BVA Cesi. Otras dos proyecciones confirman la misma tendencia.

“Mi historia es la de un joven que soñaba con París (…) y que quiere que esta ciudad siga haciendo soñar”, confesó durante la campaña Grégoire, que, a sus 48 años, sucederá a la alcaldesa socialista, Anne Hidalgo.

La izquierda conservó París y Marsella en unos reñidos comicios municipales, que vieron como la extrema derecha y la izquierda radical se imponían en ciudades medias un año antes de la elección presidencial de 2027.

La campaña estuvo marcada por una fuerte tensión entre los partidos, cuando Francia vive una profunda crisis política desde las legislativas anticipadas de 2024 que dejaron tres bloques sin mayorías: izquierda, centroderecha y ultraderecha.

Con información de La Jornada